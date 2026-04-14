В Госдуме ответили на грубые слова мэра Хельсинки об «Артеке» Депутат Милонов: мэра Хельсинки злит, что финские дети тоже хотят в «Артек»

Мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, который ранее назвал отправку детей из Финляндии в российские лагеря «отвратительным» фактом, злит, что несовершеннолетние граждане страны тоже хотят поехать в «Артек», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в России нет предубеждений к ребятам из недружественных государств, и их всегда рады видеть в лучшем пионерском лагере мира.

Главе прекрасного некогда русского города Гельсингфорса хотелось бы ответить, что в «Артек» хотят не просто финские дети, а ребята из Финляндии с русскими корнями. РФ, несмотря на скотскую позицию этой европейской страны, ни в коем случае никак не разделяет несовершеннолетних и отправляет их в лагеря. Это показывает, что в России нет предубеждений, мы рады видеть всех детей в лучшем пионерском лагере мира «Артек». Что Сазонова ущемило? Какие детские лагеря могут быть в Финляндии? С вареной морковкой? Естественно, все выберут «Артек». Для Сазонова это проблема — финские дети хотят эмоций, нормальной компании, общения, а не этого с кислым лицом, — сказал Милонов.

Ранее стало известно, что власти Хельсинки выделяли финансирование ассоциации Sun Ray, которая направляла детей в российский лагерь «Артек». Организация получила из городского бюджета десятки тысяч евро.