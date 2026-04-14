Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:32

В Госдуме ответили на грубые слова мэра Хельсинки об «Артеке»

Депутат Милонов: мэра Хельсинки злит, что финские дети тоже хотят в «Артек»

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, который ранее назвал отправку детей из Финляндии в российские лагеря «отвратительным» фактом, злит, что несовершеннолетние граждане страны тоже хотят поехать в «Артек», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в России нет предубеждений к ребятам из недружественных государств, и их всегда рады видеть в лучшем пионерском лагере мира.

Главе прекрасного некогда русского города Гельсингфорса хотелось бы ответить, что в «Артек» хотят не просто финские дети, а ребята из Финляндии с русскими корнями. РФ, несмотря на скотскую позицию этой европейской страны, ни в коем случае никак не разделяет несовершеннолетних и отправляет их в лагеря. Это показывает, что в России нет предубеждений, мы рады видеть всех детей в лучшем пионерском лагере мира «Артек». Что Сазонова ущемило? Какие детские лагеря могут быть в Финляндии? С вареной морковкой? Естественно, все выберут «Артек». Для Сазонова это проблема — финские дети хотят эмоций, нормальной компании, общения, а не этого с кислым лицом, — сказал Милонов.

Ранее стало известно, что власти Хельсинки выделяли финансирование ассоциации Sun Ray, которая направляла детей в российский лагерь «Артек». Организация получила из городского бюджета десятки тысяч евро.

Виталий Милонов
Финляндия
Артек
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.