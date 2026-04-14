Песков одной фразой поставил точку в «дружбе» с Венгрией при Мадьяре

Россия и Венгрия едва ли станут друзьями с приходом на пост нового венгерского премьера, главы партии «Тиса» Петера Мадьяра, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. При этом он отметил прагматичный подход Будапешта и выразил надежду на его сохранение, передает РИА Новости.

Мы слышали разные заявления. Он говорил уже, что готов говорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным, но друзьями [Россия и Венгрия] не станут никогда, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля пояснил, что до прихода к власти политики могут позволить себе громкие заявления, однако после вступления в должность начинают руководствоваться более прагматичным подходом. Песков выразил надежду, что так будет и в данном случае.

Песков также сообщал, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Он отметил, что республика считается недружественной для России страной.

Ранее Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, если тот позвонит. При этом политик подчеркнул, что сам инициировать разговор не намерен.