Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:21

Песков одной фразой поставил точку в «дружбе» с Венгрией при Мадьяре

Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и Венгрия едва ли станут друзьями с приходом на пост нового венгерского премьера, главы партии «Тиса» Петера Мадьяра, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге. При этом он отметил прагматичный подход Будапешта и выразил надежду на его сохранение, передает РИА Новости.

Мы слышали разные заявления. Он говорил уже, что готов говорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным, но друзьями [Россия и Венгрия] не станут никогда, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля пояснил, что до прихода к власти политики могут позволить себе громкие заявления, однако после вступления в должность начинают руководствоваться более прагматичным подходом. Песков выразил надежду, что так будет и в данном случае.

Песков также сообщал, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Он отметил, что республика считается недружественной для России страной.

Ранее Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, если тот позвонит. При этом политик подчеркнул, что сам инициировать разговор не намерен.

Власть
Венгрия
Россия
Дмитрий Песков
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.