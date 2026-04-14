Политолог ответил, кто может пострадать от продолжения войны в Иране

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:39

Политолог Самонкин: США и Евросоюз могут пострадать от продолжения войны в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Продолжение конфликта в Иране может негативно сказаться как на США, так и на Евросоюзе, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, затяжные боевые действия могут спровоцировать теракты со стороны радикальных группировок в Европе.

Если раскачать ситуацию [на Ближнем Востоке], то может прилететь и США, и Евросоюзу. Как показывала практика последнего военного конфликта на территории Сирии, когда боролись против международного терроризма, ЕС страдал от террористических актов, от радикальных группировок. И казалось, что этому нет конца и края. Сейчас ситуация может повториться. Пока рано говорить, что мирная сделка между Ираном и США к чему-нибудь приведет, потому что Тегеран выдвигает Вашингтону нереальные политические условия вплоть до вопросов создания своей атомной бомбы, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжаться в локальном формате. По словам политолога, бесконечные военные столкновения в этом регионе происходят постоянно и с разных сторон. Эксперт также отметил, что основная цель США — не допустить объединения и усиления исламского мира.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что максимализм США помешал реализации достигнутых договоренностей. По его словам, несмотря на успехи в ряде вопросов, Вашингтон сохраняет жесткий подход.

Мир
Иран
США
Евросоюз
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.