Политолог ответил, кто может пострадать от продолжения войны в Иране Политолог Самонкин: США и Евросоюз могут пострадать от продолжения войны в Иране

Продолжение конфликта в Иране может негативно сказаться как на США, так и на Евросоюзе, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, затяжные боевые действия могут спровоцировать теракты со стороны радикальных группировок в Европе.

Если раскачать ситуацию [на Ближнем Востоке], то может прилететь и США, и Евросоюзу. Как показывала практика последнего военного конфликта на территории Сирии, когда боролись против международного терроризма, ЕС страдал от террористических актов, от радикальных группировок. И казалось, что этому нет конца и края. Сейчас ситуация может повториться. Пока рано говорить, что мирная сделка между Ираном и США к чему-нибудь приведет, потому что Тегеран выдвигает Вашингтону нереальные политические условия вплоть до вопросов создания своей атомной бомбы, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжаться в локальном формате. По словам политолога, бесконечные военные столкновения в этом регионе происходят постоянно и с разных сторон. Эксперт также отметил, что основная цель США — не допустить объединения и усиления исламского мира.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что максимализм США помешал реализации достигнутых договоренностей. По его словам, несмотря на успехи в ряде вопросов, Вашингтон сохраняет жесткий подход.