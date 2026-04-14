Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:18

Раскрыто, что стоит за требованием Ирана компенсации от пяти арабских стран

Политолог Самонкин: Иран готов к сделке с США, но не в ущерб своим интересам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран открыт для заключения сделки с США по урегулированию конфликта, однако не готов поступиться своими интересами, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп выдвигает условия, которые вряд ли устроят Тегеран.

Иран показывает, что готов идти на сделку с США, но не в ущерб своим национальным интересам. В переговорном треке Тегеран выдвинул Трампу огромное количество интересных условий, вплоть до окончательного решения о снятии санкций вокруг атомного проекта, то есть мирной энергетики. Понятно, что Ирану на протяжении последних десятилетий коллективный Запад и США пытаются помешать создать ядерное оружие, потому что они не хотят, чтобы он был наравне с Россией, Китаем и другими центрами силы. Им необходимо просто демилитаризовать этот регион, — пояснил Самонкин.

Он подчеркнул, что план Трампа по созданию Совета мира направлен на полный контроль над Ближним Востоком с целью предотвратить появление тяжелого вооружения и обеспечить прозрачность экономики. По мнению политолога, Иран осознает, как отдельные страны, которые должны быть союзниками по духу и национальным интересам, на деле выступают лишь экономическими донорами для США.

Все перечисленные страны — Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Иордания — изначально призывали создать антииранскую коалицию из Лиги арабских государств, чтобы полностью поддерживать США и Израиль. Когда Иран наносил удары по американским военным базам, их хитрость и смелость куда-то исчезали, и конкретно эти страны лениво присутствовали в данном конфликте. Сейчас у Израиля другие проблемы, потому что ливанская «Хезболла» начала активные боевые действия, и понятно, что йеменские хуситы также заступились за иранцев. Это означает создание некой зоны хаоса, — добавил Самонкин.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсировать ущерб, нанесенный Тегерану в ходе американо-израильской операции. Он подчеркнул, что государства должны возместить как материальный, так и моральный вред.

Мир
Иран
США
Ближний Восток
Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.