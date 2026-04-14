Политолог оценил перспективы Трампа в ближневосточном конфликте

Главу Белого дома Дональда Трампа ждет поражение в конфликте с Ираном, рассказал «Ридусу» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он отметил, что президенту США не удастся достичь всех поставленных целей.

Если [Трамп] продолжит боевые действия, то, судя по всему, Иран к этому готов. Что целей своих он не достигнет — это уже понятно всем. Так что выбор для Трампа очень прост — либо политическое поражение, либо поражение на поле боя. Давайте подождем 10 дней и посмотрим, как он проиграет, — рассказал Ордуханян.

Он подчеркнул, что в информационном пространстве Трамп может преподнести окончание конфликта как победу. По словам политолога, президент США может оказаться под сильным давлением демократов.

Ранее политолог Евгений Семибратов заявил, что Трамп начал блокаду Ормузского пролива для демонстрации величия и силы Штатов. По словам эксперта, таким образом глава Белого дома также решил добиться резкого повышения стоимости нефти на глобальном рынке.