Политолог объяснил, почему Ирану бесполезно заключать сделки с США

Следующий президент США может разорвать все сделки, которые действующий лидер Дональд Трамп заключит с руководством Ирана, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, история показывает, что смена администрации в Вашингтоне почти автоматически ведет к пересмотру внешнеполитического курса.

Как будут проходить переговоры США и Ирана за закрытыми дверями, мы не знаем. Я думаю, обе стороны будут куда более сговорчивы. Возможно, примут усредненный вариант по сроку приостановки ядерной деятельности Тегерана. Но очевидно, что точку в конфликте не поставят. Потому что, как правило, любая новая администрация США любит от прежних договоренностей отказываться. Условно говоря, Трамп одно соглашение подпишет, следующий президент придет, выйдет из соглашения и скажет: «Начинаем снова военную кампанию против Ирана». Так это и происходит, — сказал Блохин.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский выразил мнение, что США не достигли никаких целей во время военной операции в Иране. По его словам, изначально Вашингтон заявлял о намерении помешать появлению ядерного оружия у Тегерана, однако позже эти формулировки были изменены.