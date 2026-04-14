14 апреля 2026 в 13:27

В Самарской области завершились поиски трехлетней девочки

В Самарской области нашли живой пропавшую трехлетнюю девочку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Самарской области завершились поиски трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки со старшими сестрами в селе Сухарь Матак Исаклинского района, сообщает KP.RU. По данным источника, ее нашли живой спустя почти сутки.

Поиски начались незамедлительно, к ним были привлечены сотрудники полиции, следователи и волонтеры. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. 14 апреля стало известно, что девочка обнаружена живой. Официальные органы не раскрывают подробностей спасения, однако уточняется, что ребенок был найден на берегу реки.

Ранее на Камчатке завершилась поисковая операция в районе Авачинского перевала. Спасатели обнаружили всех семерых туристов, числившихся пропавшими: двое из них погибли, пятеро выжили, но получили сильное обморожение. Пострадавшие оперативно получили необходимую медицинскую помощь.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после исчезновения двоих малолетних детей — девочки 2012 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Следователи организовали масштабную поисковую операцию с участием волонтеров и экстренных служб.

Регионы
Самарская область
пропавшие
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Россиянин пытался ввезти из Польши дорогие наручные часы
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
