В Самарской области завершились поиски трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки со старшими сестрами в селе Сухарь Матак Исаклинского района, сообщает KP.RU. По данным источника, ее нашли живой спустя почти сутки.

Поиски начались незамедлительно, к ним были привлечены сотрудники полиции, следователи и волонтеры. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело. 14 апреля стало известно, что девочка обнаружена живой. Официальные органы не раскрывают подробностей спасения, однако уточняется, что ребенок был найден на берегу реки.

Ранее на Камчатке завершилась поисковая операция в районе Авачинского перевала. Спасатели обнаружили всех семерых туристов, числившихся пропавшими: двое из них погибли, пятеро выжили, но получили сильное обморожение. Пострадавшие оперативно получили необходимую медицинскую помощь.

До этого в Твери возбудили уголовное дело после исчезновения двоих малолетних детей — девочки 2012 года рождения и мальчика 2016 года рождения. Следователи организовали масштабную поисковую операцию с участием волонтеров и экстренных служб.