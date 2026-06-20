Бастрыкин взял под свой контроль резонансное нападение на людей в ТЦ Бастрыкин потребовал доклад после нападения на посетителей ТЦ в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения с ножом на посетителей краснодарского торгового центра, сообщила пресс-служба СК РФ в МАКСе. В ведомстве подчеркнули, что расследование взято на контроль в центральном аппарате СК.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что молодой человек с мачете напал на людей в краснодарском ТЦ West Mall. В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек получили ранения. По имеющейся информации, мужчина ранил двух сотрудников торгового центра, включая охранника. ТЦ West Mall после инцидента был закрыт. Кроме того, сообщалось, что местные жители смогли задержать напавшего до прибытия полиции.

Также очевидцы рассказали, что в первые минуты нападения в торговом центре раздался громкий необычный хлопок, после чего среди посетителей началась паника. Спустя некоторое время был слышен детский крик, и люди стали срочно искать пути выхода из здания.