Сенатор Евстифеев раскрыл, что ждет продавцов вейпов без лицензии В России могут ввести годовые лицензии на продажу вейпов

Все торговые точки, реализующие вейпы, будут обязаны приобретать лицензию сроком на один год, заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев в беседе с ИС «Вести». Он также уточнил, что деятельность продавцов вейпов, не имеющих такой лицензии, будет считаться незаконной.

Все точки продажи данной продукции должны покупать годовую лицензию. Оптовые, мелкие, розничные. Если они эту лицензию не приобретают, они становятся вне закона. С появлением уголовной ответственности это еще больше ужесточается, потому что если идет продажа, но не купленная лицензия, то возникают совсем другие проблемы, — уточнил Евстифеев.

Ранее эксперт пояснила, почему государство не вводит полный запрет на вейпы. Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко отметила, что российские власти отказываются от тотального ограничения оборота вейпов и никотиновых жидкостей, поскольку это лишит бюджет десятков миллиардов рублей налогов и приведет к резкому росту нелегальной торговли.