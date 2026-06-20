Появились новые данные о пострадавших при столкновении поездов в Англии Девять человек остаются в критическом состоянии после аварии с поездами в Англии

Почти три десятка человек госпитализированы в результате столкновения поездов в Великобритании, из них девять находятся в тяжелом состоянии, сообщает британская транспортная полиция. Инцидент произошел днем ранее на юге Англии, неподалеку от Бедфорда. В результате аварии погиб машинист одного из поездов.

В больнице остаются 28 человек, девять из них находятся в критическом состоянии, — отметила главный констебль Люси ДʼОрси.

Предполагается, что оба поезда двигались в направлении Лондона. Один следовал из Ноттингема, другой — из Корби. Состав, прибывший из Корби, врезался в хвостовую часть поезда, который ехал из Ноттингема и вынужденно остановился из-за технической неисправности.

Ранее стало известно, что в центре Бангкога грузовой поезд на высокой скорости врезался в пассажирский автобус, застрявший на железнодорожном переезде. Удар был настолько сильным, что многотонный автобус отбросило на припаркованные рядом легковые автомобили и мотоциклистов. В результате этой крупной аварии погибли восемь человек, еще около 20 получили ранения разной степени тяжести.