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20 июня 2026 в 19:05

Появились новые данные о пострадавших при столкновении поездов в Англии

Девять человек остаются в критическом состоянии после аварии с поездами в Англии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Почти три десятка человек госпитализированы в результате столкновения поездов в Великобритании, из них девять находятся в тяжелом состоянии, сообщает британская транспортная полиция. Инцидент произошел днем ранее на юге Англии, неподалеку от Бедфорда. В результате аварии погиб машинист одного из поездов.

В больнице остаются 28 человек, девять из них находятся в критическом состоянии, — отметила главный констебль Люси ДʼОрси.

Предполагается, что оба поезда двигались в направлении Лондона. Один следовал из Ноттингема, другой — из Корби. Состав, прибывший из Корби, врезался в хвостовую часть поезда, который ехал из Ноттингема и вынужденно остановился из-за технической неисправности.

Ранее стало известно, что в центре Бангкога грузовой поезд на высокой скорости врезался в пассажирский автобус, застрявший на железнодорожном переезде. Удар был настолько сильным, что многотонный автобус отбросило на припаркованные рядом легковые автомобили и мотоциклистов. В результате этой крупной аварии погибли восемь человек, еще около 20 получили ранения разной степени тяжести.

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