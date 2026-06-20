Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки

Совершивший нападение в ТЦ Краснодара приехал в город на заработки

Мужчина, совершивший вооруженное нападение в торговом центре Краснодара, прибыл в город на заработки около четырех месяцев назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов. Отмечается, что 19-летний гражданин ранее не был судим.

Ранее не судим, официально не трудоустроен, в Краснодар прибыл на заработки около четырех месяцев назад, — сказано в заявлении.

В субботу, 20 июня, молодой человек напал с мачете на людей. В результате инцидента погибла женщина и несколько человек пострадали. В настоящий момент с нападавшим работают правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что злоумышленник, напавший на посетителей торгового центра West Mall в Краснодаре, признался, что действовал самостоятельно и не получал за это никаких денежных средств. Он добавил, что планировал покончить с собой.

Также отмечалось, что местные жители самостоятельно задержали нападавшего до приезда полиции. Кроме того, торговый центр, где случилось нападение, был временно закрыт.