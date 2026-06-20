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20 июня 2026 в 22:15

FPV-дрон ВСУ влетел в многоэтажку под Белгородом

Оперштаб Белгородской области сообщил об атаке дрона ВСУ на дом в Майском

Фото: Социальные сети
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FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому в поселке Майский, сообщила пресс-служба оперативного штаба Белгородской области. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

В поселке Майский дрон повредил остекление и фасад жилого дома. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо передавал, что дрон ВСУ нанес удар по территории центральной районной больницы в Алешках. Как отметил глава региона, в результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что российская ПВО сбила за сутки 740 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были уничтожены 13 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Были поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

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