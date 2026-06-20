Тело пропавшей после прогулок у реки девочки найдено в Самарской области

Тело пропавшей после прогулок у реки девочки найдено в Самарской области Спасатели после трех дней поисков нашли тело утонувшей под Самарой девочки

Спасатели обнаружили тело девочки 2013 года рождения в реке Сок Самарской области спустя три дня поисков, сообщила поисково-спасательная служба региона в своих социальных сетях. Ребенок утонул в четверг в поселке Калмыковка Красноярского района.

На протяжении трех дней водолазами и гидролокатором было обследовано около двух километров дна реки. Только на третий день водолазам удалось обнаружить утонувшую под завалами из бревен на глубине шести метров, — говорится в публикации

Поиски вели водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения. Обстоятельства трагедии на данный момент выясняются, сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующее расследование.

Ранее спасатели обнаружили тело подростка, которого унесло течением во время купания в Карачаево-Черкесии. Пресс-служба ГУ МЧС России по республике проинформировала, что погибшего нашли на реке Марухе в двух километрах от места происшествия. Трагедия произошла вблизи станицы Кардоникской.

До этого на берегу реки Чебеньки в Оренбургской области было обнаружено тело несовершеннолетней девочки, предположительно утонувшей. По факту происшествия организована доследственная проверка.