22 января 2026 в 17:43

Политолог объяснил, почему Трамп ничего не добился от Зеленского в Давосе

Политолог Самонкин: Трамп не может влиять на всех сторонников кризиса на Украине

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не в силах воздействовать на всех сторонников обострения украинского кризиса, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, американский лидер не обладает ясным видением стратегии для достижения мира.

За интересами киевского режима в первую очередь стоит Великобритания. Во-вторых, у Киева продолжается коррупционный скандал, который идет с прошлого года. Поэтому на правительство [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) очень сложно влиять, как и на саму фигуру. На Украине есть ставленники британской короны, есть ярые националисты. И в первую очередь, конечно же, есть интересы президента и его режима. Как ни крути, все-таки там присутствует огромный капитал коррупционной составляющей. Поэтому в этих условиях очень сложно решать какие-либо вопросы, — пояснил Самонкин.

Он подчеркнул, что Трамп неоднократно напоминал Зеленскому о потере территорий в ходе конфликта и важности заключения выгодной мирной сделки. Однако, как отметил политолог, ситуация остается без изменений. По словам эксперта, президент США начал осознавать, что ключ к разрешению кризиса находится не в Москве, а в Киеве.

На разных встречах Трамп пытается что-то говорить Зеленскому. Естественно, пресс-конференцию глава США не проводит, потому что и так понятно, что нет никаких договоренностей, четкого понимания плана мирного урегулирования. С другой стороны, конфликтность внутри ЕС продолжает накручивать киевский режим, заставляя его воевать до последнего украинца. Все, что происходит вокруг украинской элиты, — это прямое противостояние двух полюсов силы: те, кто хочет поскорее заморозить и закрыть этот конфликт, и те, которые выступает за продолжение военных действий, в частности за обострение отношений между США и Великобританией, — резюмировал Самонкин.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о завершении беседы между Трампом и Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Советник украинского политика по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в свою очередь отметил, что встреча прошла успешно.

