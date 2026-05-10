Пограничный отряд Госпогранслужбы Украины, который позже преобразовали в бригаду «Форпост», несет большие потери в Черниговской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Часть случаев при этом связана с дистанционным минированием.

В Черниговской области массовые потери несет 11-й пограничный отряд ГПСУ (Государственной пограничной службы Украины. — NEWS.ru), — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что украинские военные открыли огонь по сослуживцам на Великобурлукском направлении под Харьковом. Причиной конфликта стал русский язык, на котором общались некоторые бойцы.

До этого группа иностранных наемников ВСУ покинула позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области. По разным данным, речь может идти о количестве до 300 человек. Они угрожали украинским офицерам и военнослужащим, заявляя о готовности «развернуть штыки».

Также по военнослужащим ВСУ, дезертировавшим у Рясного в Сумской области, открыли огонь сослуживцы. Бежавшие пытались укрыться у полуразрушенного Свято-Дмитриевского монастыря.