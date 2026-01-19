«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства

Завершение исполнительного производства по передаче квартиры представителям Полины Лурье стало большой победой, заявила адвокат певицы Ларисы Долиной Мария Пухова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, удалось уговорить другую сторону забрать ключи от дома. Пухова пояснила, что с 5 января представителям Лурье неоднократно предлагали принять квартиру, но они отказывались от этого по разным причинам.

Сегодня, насколько мне известно, должно быть закончено исполнительное производство. Я считаю, что это большая победа. Спустя несколько недель мы наконец-таки смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры, — сказала Пухова.

Ранее адвокат Светлана Свириденко заявила, что Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Она отметила, что ее подзащитной пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку у доверенного лица Долиной не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке.