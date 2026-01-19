Раскрыта судьба ключей от квартиры Долиной в Хамовниках Лурье получила ключи от квартиры Долиной в Хамовниках

Полина Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной, рассказала адвокат женщины Светлана Свириденко в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По ее словам, судебные приставы завершили исполнительное производство по этому делу.

Сегодня квартира была передана Лурье, и пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства, — сказала адвокат.

По словам Свириденко, Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку у доверенного лица Долиной не было полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке.

Ранее представители Долиной добровольно впустили судебных приставов в ее бывшую квартиру в Хамовниках. Приставы проверили помещение на наличие вещей должника. Сама Долина в квартире не присутствовала.

До этого адвокат предупредил, что Долиной может грозить уголовная ответственность за самовольное возвращение в проданную квартиру. Эксперт пояснил, что приставы были привлечены для легитимного оформления передачи, чтобы новая владелица не обвинялась в самоуправстве. Оставшиеся личные вещи певицы будут описаны, ей установят срок для их вывоза.