Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным

Филипп Киркоров выпустил новую песню «У меня давно все хорошо». Поклонники услышали в ней намек на признание в любви бывшей жене Алле Пугачевой и надежду на ее возвращение. Что на самом деле хотел сказать исполнитель в этой композиции, какой смысл в ней зашифрован, как ее прокомментировал народный артист РФ — в материале NEWS.ru.

Есть ли в новой песне Киркорова намек на чувства к Пугачевой

Накануне выхода песни Киркоров в своем Тelegram-канале провел своего рода разогрев слушателей, сделав несколько намеков. В частности, он написал про «драму о цене успеха». В другом посте исполнитель многозначительно сообщил: «У меня все хорошо, но это не значит, что я счастлив».

Позже, когда композиция появилась на онлайн-платформах, поклонники обратили внимание на следующие строки: «Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает даже слепая грусть. Я променял все твои песни на свое шоу. Зато ушел и теперь уже не вернусь».

Фанаты артиста пишут, что и сама песня, и ее исполнение Киркоровым вызывают мурашки — настолько она личная и проникновенная. Некоторые пользователи Сети предположили, что композиция изобилует тайными знаками, символами и является зашифрованным посланием к Пугачевой. По их мнению, поп-король, несмотря ни на что, ждет Примадонну.

Алла Пугачева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Ждет ли Киркоров возвращения Примадонны

Продюсер Серей Дворцов считает, что домыслы поклонников не лишены смысла. «У Филиппа до сих пор сохранились чувства к Пугачевой, он по ней скучает. Если бы она вернулась, он бы все для нее сделал. Он и его семья для нее тоже не чужие люди. Я знаю, что каждый год она поздравляет его детей — Мартина и Аллу-Викторию — с днем рождения», — высказал мнение Дворцов.

В семье Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сейчас непростой период, отметил собеседник. Популярность юмориста падает, работы все меньше — на этом фоне Киркоров намного лучше Галкина, предположил Дворцов. Филипп живет в России, продолжает много работать и хорошо зарабатывать.

Продюсер напомнил, что Киркоров все чаще вспоминает о бывшей жене. Например, не так давно он публично заявил, что готов вместо нее провести праздник встречи весны. У Пугачевой была традиция: в первый день марта артистка поздравляла поклонников и говорила: «Весну разрешаю». Она также называла этот день праздником желтых тюльпанов — это ее любимые весенние цветы.

«Не исключаю, что Алла Борисовна вернется в Россию и тогда Филипп станет ей опорой», — высказал мнение Дворцов.

Почему биограф Пугачевой не верит в то, что Киркоров решил вернуть Пугачеву

Продюсер Павел Рудченко не согласился с точкой зрения Дворцова. По его мнению, новую лирическую композицию Киркорова нельзя считать обращением или посвящением экс-супруге. Хотя такие ассоциации могут возникнуть из-за слов «я променял все твои песни на свое шоу», отметил собеседник.

Филипп Киркоров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Не думаю, что Киркоров заказал Мари Краймбрери (известная певица выступила автором слов и музыки новой песни Филиппа. — NEWSru) песню, посвященную Алле Борисовне. Но во время записи композиции он мог использовать свои воспоминания, чтобы исполнить ее на должном высоком уровне, чувственно», — сказал Рудченко.

Биограф Пугачевой Федор Раззаков настроен более скептически. Он убежден, что в песне Киркорова нет никаких тайных знаков Пугачевой, надежды и любви. Филипп никогда не любил Аллу, их брак был пиар-ходом, предположил писатель. По его мнению, единственный смысл нового хита заключается в привлечении внимания публики, где все средства хороши.

«Никакой любви не было и нет. Но Филипп будет продолжать использовать тему отношений с Пугачевой. А какую еще тему он может эксплуатировать? Кроме брака с Аллой у него и нет ничего, это были его самые громкие отношения. Другую тему он не найдет, вышел в тираж по возрасту и харизме, которая раньше у него была мощной, а теперь уже не та», — высказал мнение Раззаков.

Что сказал Филипп Киркоров о новой песне

Пиар-директор народного артиста РФ Екатерина Успенская, отвечая на вопрос NEWS.ru о его новой композиции, привела слова поп-короля: «Песня об очень важном для меня человеке, которого я любил, которая дала свой опыт, талант, научила отличать белое от черного. Как ее зовут — решать вам».

Читайте также:

Ярмольник, Кончаловский: психолог назвала топ-7 верных мужей среди звезд

Не оставил ни гроша: почему старшая дочь Баталова не получила наследство

«Голосов живых там нет». Куртукова ополчилась на Кадышеву