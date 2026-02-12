Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:06

Стало известно, зачем Галкин прогревает аудиторию своим преображением

Продюсер Рудченко: Галкин может начать вести актерско-психологические тренинги

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прогревает аудиторию своим преображением, чтобы начать зарабатывать на актерско-психологических тренингах и курсах, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, публичные личности сейчас активно занимаются прокачкой софт-скиллов, и юморист пытается привлечь внимание к своей персоне через визуальные изменения.

Галкин пытается работать с аудиторией, привлекая к себе внимание. Можно даже предположить, что чуть ли не тренинги начнет вести, всевозможные курсы, начиная с психологического состояния, заканчивая физической настройкой. Прокачка своих софт-скилов — это сейчас очень актуально, что делает, например, ведущий Дмитрий Нагиев. Публичные личности занялись а-ля актерско-психологическими тренингами. Возможно, и Макс [Галкин] тоже начнет делиться своим опытом. И этой визуалкой привлекает внимание, работает с аудиторией, прогревая ее, — пояснил Рудченко.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что Галкин и его супруга певица Алла Пугачева пытаются оставаться в информационном поле за счет кардинальных изменений во внешности, так как других способов заявить о себе у них практически нет. По его мнению, артисты не востребованы в России и не могут предложить публике ничего позитивного, кроме экспериментов с собственной наружностью.

Максим Галкин
шоумены
продюсеры
знаменитости
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыл, в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения
Американский эсминец протаранил корабль снабжения ВМС США
Политолог ответил, что будет с Советом мира без участия России
Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла
Россиянам разрешили закрывать больничные листы через MAX
Продюсер объяснил неожиданное преображение Галкина и Пугачевой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.