Стало известно, зачем Галкин прогревает аудиторию своим преображением

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прогревает аудиторию своим преображением, чтобы начать зарабатывать на актерско-психологических тренингах и курсах, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, публичные личности сейчас активно занимаются прокачкой софт-скиллов, и юморист пытается привлечь внимание к своей персоне через визуальные изменения.

Галкин пытается работать с аудиторией, привлекая к себе внимание. Можно даже предположить, что чуть ли не тренинги начнет вести, всевозможные курсы, начиная с психологического состояния, заканчивая физической настройкой. Прокачка своих софт-скилов — это сейчас очень актуально, что делает, например, ведущий Дмитрий Нагиев. Публичные личности занялись а-ля актерско-психологическими тренингами. Возможно, и Макс [Галкин] тоже начнет делиться своим опытом. И этой визуалкой привлекает внимание, работает с аудиторией, прогревая ее, — пояснил Рудченко.

Ранее врач-психиатр Василий Шуров заявил, что Галкин и его супруга певица Алла Пугачева пытаются оставаться в информационном поле за счет кардинальных изменений во внешности, так как других способов заявить о себе у них практически нет. По его мнению, артисты не востребованы в России и не могут предложить публике ничего позитивного, кроме экспериментов с собственной наружностью.