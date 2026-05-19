Что подарить учителю на выпускной в школе: идеи душевных презентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
До выпускных в российских школах остался практически месяц, а значит, самое время остановить вихрь экзаменов и репетиций и подумать о подарке любимому педагогу или классному руководителю. Процесс этот, как знает любой родитель, совсем не быстрый: нужно договориться с родительским комитетом, собрать деньги, выбрать что-то достойное из десятков вариантов — и при этом не устроить войну в родительском чате. Мы подготовили для вас конкретные идеи, чтобы облегчить выбор и снять накал страстей заранее.

Что подарить первому учителю на выпускном из начальной школы

Первый учитель — это особый человек. Четыре года он был почти мамой для целого класса, и подарок должен это отражать. Вот семь теплых идей от класса и родителей, стоимость которых не превышает 3000 рублей, так как все, что дороже, может считаться взяткой:

  • именная кружка или термос с гравировкой — практично, красиво и всегда под рукой;

  • фотокнига с лучшими снимками класса за четыре года — настоящая реликвия, которую учитель будет перелистывать годами;

  • сертификат в любимый магазин, спа или ресторан — подарите педагогу право выбора;

  • набор для чаепития или кофе-сет с хорошим чаем и сладостями — уютно и приятно;

  • комнатное растение в красивом горшке с подписью класса — живой символ благодарности;

  • набор канцелярии или органайзер для рабочего стола — учитель точно оценит порядок;

  • коллаж или стенгазета с пожеланиями от каждого ученика, оформленная в рамку, — бесценно и бесплатно по духу, но дорого по смыслу.

Что подарить учителю на выпускном из 9-го и 11-го класса

Выпускники средней и старшей школы прощаются с учителями навсегда — и это накладывает особый отпечаток на выбор подарка. Здесь важно разделить: что уместно подарить лично от себя, а что — от всего класса. Помним об ограничении по стоимости — до 3000 рублей.

Лично от ученика:

  • искренняя открытка с написанным от руки письмом — иногда слова дороже любой вещи;

  • книга любимого автора учителя с личной подписью дарителя;

  • небольшой сувенир, связанный с увлечением педагога: путешествия, живопись, кулинария.

От класса:

  • сертификат в популярный онлайн-кинотеатр или магазин — универсально и точно не лишнее;

  • качественный набор чая, кофе или сладостей в красивой подарочной упаковке;

  • умная колонка или портативная Bluetooth-колонка — современно и полезно дома;

  • именная гравировка на любом предмете — ручке, подставке, рамке для фото.

Несколько советов для родителей

Букет цветов — это не подарок, а красивое дополнение к нему, добрая традиция, без которой выпускной трудно представить. Но цветы не заменяют основного внимания. И еще важный момент: подарок учителю не должен быть дорогостоящим — педагогическая этика это не приветствует, да и сам учитель, скорее всего, почувствует неловкость. Деньги в конверте дарить и вовсе не принято: это не подарок, а расчет. Лучший ориентир по бюджету от класса — в пределах разумного, чтобы никто из семей не чувствовал себя обязанным.

Чтобы не поссориться в родительском чате, действуйте по простой схеме: сначала предложите два-три варианта на голосование, установите честный бюджет «с человека» и назначьте одного ответственного за сбор и покупку. Когда есть четкий план, споры уходят сами собой — и остается только радость от предстоящего праздника.

Ранее мы рассказывали, что можно подарить на память тренеру в спортивной школе и как не получить срок за презент педагогу.

Валентина Еремеева
