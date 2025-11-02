Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 17:12

Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая

Чернышенко назвал поставки газа одним из направлений сотрудничества России и КНР

Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На сегодняшний день наращивание поставок природного газа по новым маршрутам является одним из перспективнейших направлений сотрудничества России и Китая, заявил в рамках рабочего визита в КНР вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, которые приводит ТАСС, к ним также относится открытие китайского рынка для озимой пшеницы, ячменя и топливных пеллет.

Среди перспективных направлений, о которых вы уже сказали, — открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам, — сказал Чернышенко.

Он обратился к вице-премьеру Госсовета КНР Хэ Лифэну. Чернышенко поблагодарил его за вклад, внесенный в достижение договоренностей между Москвой и Пекином, а также за эффективную защиту экономических интересов стран.

Ранее Чернышенко заявил, что российские спортсмены показали выдающиеся результаты на Играх стран СНГ. Россияне завоевали на играх 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых наград и победили в медальном зачете.

Россия
Китай
КНР
поставки
Дмитрий Чернышенко
