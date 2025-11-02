Чернышенко перечислил главные направления сотрудничества России и Китая Чернышенко назвал поставки газа одним из направлений сотрудничества России и КНР

На сегодняшний день наращивание поставок природного газа по новым маршрутам является одним из перспективнейших направлений сотрудничества России и Китая, заявил в рамках рабочего визита в КНР вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, которые приводит ТАСС, к ним также относится открытие китайского рынка для озимой пшеницы, ячменя и топливных пеллет.

Среди перспективных направлений, о которых вы уже сказали, — открытие китайского рынка для российской озимой пшеницы и ячменя, топливных пеллет, увеличение поставок природного газа по новым маршрутам, — сказал Чернышенко.

Он обратился к вице-премьеру Госсовета КНР Хэ Лифэну. Чернышенко поблагодарил его за вклад, внесенный в достижение договоренностей между Москвой и Пекином, а также за эффективную защиту экономических интересов стран.

