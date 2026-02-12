Организатором стрельбы в школе в канадском городе Тамблер-Ридж оказалась18-летняя женщина-трансгендер Джесси Ван Рутселар (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Daily Mail. Как отметил заместитель командующего полицией региона Дуэйн Макдональд, прибывшие на место ЧП правоохранители нашли тело стрелка с огнестрельным ранением.

Мы идентифицировали подозреваемого так, как он сам решил идентифицировать себя в публичном пространстве и в социальных сетях. Могу сказать, что Джесси была рождена биологическим мужчиной, — подчеркнул представитель полиции.

Рутселар открыла огонь в библиотеке, в результате погибли девять человек, еще 25 пострадали. По словам Макдональда, она училась в этой школе, но бросила ее примерно четыре года назад. В последние несколько лет полиция часто посещала дом преступника, вызовы были связаны с «психологическим состоянием подозреваемого». Кроме того, несколько раз правоохранители изымали в этом доме огнестрельное оружие.

Ранее стрельба произошла в индустриальном техникуме в Анапе. По словам студентов, нападавший мог открыть огонь из-за невыданного диплома — он якобы заплатил взятку в 500 тыс. рублей, чтобы получить документ раньше, но его обманули. В итоге подросток решил отомстить и пришел в колледж с ружьем.