Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:48

В скандальных файлах Эпштейна нашли возможную дату начала третьей мировой

В файлах Эпштейна указано, что третья мировая может начаться 8 февраля 2026 года

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
В новых рассекреченных Минюстом США файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли возможную дату начала третьей мировой войны. Из письма, скриншот которого распространяется в Сети, следует, что новый глобальный конфликт может начаться уже в это воскресенье, 8 февраля. Подлинность документа пока не подтверждена.

Предполагаемым автором письма указан инженер Джеймс Хейвуд из Массачусетского технологического института (MIT). Согласно скриншоту, оно было отправлено на электронную почту Эпштейна в июле 2018 года.

Мы должны обсудить WW3 (World War 3, с англ. — «третья мировая война». — NEWS.ru). Инвесторы хотят убедиться в нашей готовности спланировать 8 февраля 2026 года, — говорится в сообщении.

Тема начала третьей мировой войны также поднималась в 2015 году. Загадочное письмо с дисклеймером пришло на электронную почту Эпштейна в ноябре.

Начало третьей мировой войны? — говорилось в нем.

Письмо также содержало дисклеймер о том, что «информация в этом сообщении является конфиденциальной, может подпадать под действие адвокатской тайны». Следом шло предупреждение, согласно которому «использование, раскрытие или копирование этого сообщения или любой его части строго запрещено».

Если вы получили это сообщение по ошибке, пожалуйста, немедленно сообщите нам об этом по ответному электронному письму или по электронной почте, чтобы уничтожить это сообщение и все его копии, включая все вложения. Авторские права защищены, — указано в тексте.

Ранее в документах по делу Эпштейна нашли материалы, указывающие на то, что экс-президент США Джо Байден был застрелен в 2019 году. Из документов следует, что в настоящее время его роль исполняет актер, который скрывается под маской.

Джеффри Эпштейн
финансисты
США
войны
третья мировая война
