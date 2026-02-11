В Харьковской области ввели режим ЧС

В Харьковской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале. По его словам, это решение принято в связи с тяжелым положением в энергетической сфере региона.

Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня, — сообщил Синегубов.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль рассказал о масштабном аварийном отключении электричества на территории страны. По его словам, причина заключается в серьезных технических сбоях в работе национальной энергосистемы, а перебои зафиксированы в Черниговской, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Кроме того, он заявил, что массовое отключение электричества на территории страны произошло из-за выхода из строя двух ключевых линий: мощностью 400 кВ между Румынией и Молдавией и 750 кВ, соединяющей западный регион с центром государства. По его словам, из-за аварии автоматически активировались специальные защитные механизмы.