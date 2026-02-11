Песков рассказал, пользуется ли Путин мессенджерами

Президент России Владимир Путин не пользуется общедоступными мессенджерами, заявил ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, для коммуникации глава государства использует специальную связь.

Президент [Владимир Путин] не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства, — отметил Песков.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

Тем временем зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что Telegram необходимо легализоваться на территории России, тогда прекратятся блокировки и замедления. По его словам, руководству мессенджера следует взять пример с TikTok. До этого в источниках в индустрии информационных технологий и профильных ведомствах сообщали, что российские власти намерены приступить к замедлению работы Telegram в стране.