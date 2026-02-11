В еще одном российском аэропорту начали действовать ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Чебоксарах, сообщила пресс-служба Росавиации. Ведомство отметило, что это связано с безопасностью.
Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги Грабцево. Такая мера была связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Она затронула все операции по прилету и вылету воздушных судов. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Гумрак в Волгограде.
