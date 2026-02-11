Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 04:48

В еще одном российском аэропорту начали действовать ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Чебоксар начали действовать ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Чебоксарах, сообщила пресс-служба Росавиации. Ведомство отметило, что это связано с безопасностью.

Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги Грабцево. Такая мера была связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Она затронула все операции по прилету и вылету воздушных судов. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Гумрак в Волгограде.

До этого стало известно, что в аэропорту Гумрак в Волгограде также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения инициировали для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем в московском аэропорту Домодедово таможенники задержали иностранца с психотропными препаратами в багаже. Прибывший из Стамбула мужчина признался, что не знал о запретах и собирался продавать препарат на маркетплейсах.

