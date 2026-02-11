В аэропортах Казани и Калуги полностью прекратили авиасообщение Росавиация: в аэропортах Калуги и Казани ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Калуги введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что меры касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорты Казань, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

До этого в аэропортах Домодедово и Жуковского также были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

