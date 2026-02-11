Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 03:31

В аэропортах Казани и Калуги полностью прекратили авиасообщение

Росавиация: в аэропортах Калуги и Казани ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропортах Казани и Калуги введены временные ограничения на выполнение авиарейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он уточнил, что меры касаются как приема, так и выпуска воздушных судов.

Аэропорты Казань, Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

До этого в аэропортах Домодедово и Жуковского также были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

Кроме того, Домодедово после смены собственника ожидает масштабная реструктуризация, сообщил генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. Он добавил, что в покупаемом аэропорте три года не проводился аудит.

