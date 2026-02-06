Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 11:37

Сразу два столичных аэропорта ввели ограничения

Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, написал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты: Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги Грабцево. Такая мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Она затрагивает все операции по прилету и вылету воздушных судов. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Гумрак в Волгограде.

До этого в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

