Сразу два столичных аэропорта ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский, написал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги Грабцево. Такая мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Она затрагивает все операции по прилету и вылету воздушных судов. Кроме того, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Гумрак в Волгограде.

