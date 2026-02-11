Зимняя Олимпиада — 2026
Диетолог раскрыла неприятные факты о баранине

Диетолог Лушникова: баранина может быть вредна для поджелудочной и ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Злоупотребление бараниной может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По ее словам, людям с панкреатитом рекомендуется употреблять белое мясо.

Вред баранины может быть связан с высоким содержанием насыщенных жиров. Для их переваривания требуется большое количество пищеварительных ферментов, хорошая работа поджелудочной железы и гепатобилиарной системы. Поэтому при некоторых заболеваниях, включая хронический панкреатит, желчнокаменную болезнь и воспаления ЖКТ, следует отдавать предпочтение менее жирным сортам мяса, например белому или постной баранине, — предупредила Лушникова.

Она подчеркнула, что регулярное и избыточное потребление красного мяса может привести к хроническому воспалению в организме. По словам диетолога, это также может повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и сахарного диабета второго типа.

Важно понимать, что речь идет именно о большом количестве продукта в рационе. Умеренное потребление позволяет получить пользу, избегая негативных последствий. Научное сообщество рекомендует употреблять необработанное красное мясо, в частности баранину, не более двух порций в неделю, где одна порция — это 100 граммов в приготовленном виде, — резюмировала Лушникова.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что беременным женщинам, подросткам и пожилым людям не рекомендуется заменять мясные продукты на бобовые. По его словам, подобное ограничение касается людей с подагрой, анемией, заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

