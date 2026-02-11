Онколог назвал главные причины рака толстой кишки

Развитие рака толстой кишки в большинстве случаев происходит из-за доброкачественных полипов, а ключевыми факторами риска являются алкоголь и неправильное питание, заявил NEWS.ru врач-онколог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Басир Бамматов. По его словам, процесс превращения полипа в злокачественную опухоль может занимать много лет, что открывает возможности для профилактики.

В большинстве случаев рак толстой кишки развивается на фоне ранее существующих доброкачественных новообразований — аденоматозных полипов. Процесс их малигнизации, как правило, занимает длительный период времени, что создает возможности для профилактики заболевания. К факторам риска, ассоциированным с развитием рака кишечника, относятся особенности питания с преобладанием красного и переработанного мяса, недостаточное потребление пищевых волокон, малоподвижный образ жизни и избыточная масса тела. Дополнительными неблагоприятными факторами считаются хронические воспалительные заболевания кишечника, табакокурение и злоупотребление алкогольными напитками, — пояснил Бамматов.

По его словам, отдельного внимания заслуживает наследственный фактор, поскольку наличие болезни у близких родственников повышает индивидуальные риски. Он добавил, что проведение скрининговых исследований является основным методом профилактики рака толстой кишки.

Основным методом профилактики и раннего выявления заболевания является проведение скрининговых исследований, включая анализ кала на скрытую кровь и эндоскопические методы обследования толстой кишки, которые рекомендуется выполнять в установленные возрастные сроки, а при наличии семейной предрасположенности — по индивидуальным показаниям, — резюмировал Бамматов.

