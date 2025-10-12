Отпуск в 2026 году: когда лучше брать, чтобы получить максимум выплат

Россиянам уже рассказали, как они будут отдыхать и работать в 2026 году. Теперь можно планировать свой законный отпуск. Существуют выгодные и, наоборот, самые неудачные с точки зрения денежных выплат месяцы. О том, когда и почему лучше брать отпуск в 2026 году, — в материале NEWS.ru.

От чего зависит размер отпускных

Размер отпускных зависит от двух факторов — среднедневного заработка (СДЗ) сотрудника и количества дней отпуска. СДЗ рассчитывается по формуле: сумма выплат за расчетный период / 12 месяцев / 29,3 — среднемесячное число календарных дней.

Непосредственно на средний дневной заработок влияет фактически начисленная заработная плата за предшествующий календарный год и фактически отработанное время. Поэтому сама сумма отпускных от месяца к месяцу сильно варьироваться не будет, если ваш доход в течение года не менялся и если не было длительных периодов отсутствия на рабочем месте, комментирует в беседе с NEWS.ru партнер, руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.

Если сотрудник проработал в организации меньше года, то считаются фактические полученные доходы (среднедневной заработок = общий заработок за фактический период / количество дней работы в организации), рассказывает NEWS.ru профессор кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Александра Сытник.

Что касается продолжительности отпуска, то стандартная составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Однако фактическая может продлеваться за счет официальных нерабочих праздничных дней, если работник совместит периоды оплачиваемого отпуска и праздничных дней, говорит NEWS.ru директор практики «Организационное развитие» КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

Если сотрудник проработал меньше года, то расчет будет следующим. За каждый полный месяц работы сотрудник имеет право на 2,33 дня отпуска. Если количество отработанных дней не кратно количеству полных месяцев, то за каждый полный месяц рассчитывается 2,33 дня отпуска, далее высчитывается количество дней отпуска за неполный месяц и умножается на 2,33, говорит Сытник. Например, если сотрудник проработал шесть месяцев, то количество дней отпуска будет: 6 × 2,33 = 14 дней

Если сотрудник проработал 53 дня, то расчет будет таким: за полный месяц — 2,33 дня, за 23 дня (примерно 0,77 месяца): 0,77×2,33 = 1,8 дня. Итого: 2,33 + 1,8 = 4,13 дня.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие месяцы выгодные и невыгодные для отпуска в 2026 году

Планировать отпуск лучше после периода высоких выплат, советует Меркулов. «Поскольку расчетный период — это 12 месяцев до отпуска, самый высокий размер отпускных приходится на период, начинающийся после месяцев с максимальным доходом. Например, после получения квартальных или годовых премий», — говорит юрист.

Во-вторых, следует избегать месяцев с «дорогими» рабочими днями. Чем меньше в месяце рабочих дней из-за праздников, тем дороже каждый рабочий день. «У работников с основным доходом, зависящим от отработанных дней (окладная система оплаты труда), в месяцы с большим количеством праздников отпуск брать невыгодно, так как „теряются“ дни с высокой оплатой труда», — объясняет Меркулов.

Рейтинг выгодных месяцев для отпуска, согласно производственному календарю на 2026 год, выглядит так (в порядке убывания):

июль — с 23 рабочими днями;

апрель, сентябрь, октябрь, декабрь — с 22 рабочими днями;

март, июнь, август — с 21 рабочим днем.

Для работника это означает, что каждый рабочий день в этих месяцах стоит дешевле, поэтому за часть отработанного месяца он получит сумму, примерно равную обычной зарплате, объясняет Паушкина.

И, наоборот, самыми «экономически невыгодными» месяцами для отпуска в 2026 являются:

январь (15 рабочих дней);

февраль (19 рабочих дней);

май (19 рабочих дней).

В эти месяцы мы работаем меньше, поэтому каждый рабочий дней стоит дороже. По словам Паушкиной, если отсутствовать в рабочие дни в эти месяцы, то зарплата за отработанные дни будет ниже обычной зарплаты за аналогичный период.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда лучше брать отпуск в 2026 году

Выбор месяца для отпуска зависит от личных приоритетов работника — получить больше дней отдыха или больше денежных выплат, говорит Меркулов.

Любителям длинного отпуска рекомендуются брать его в январе, мае и июне. Можно, к примеру, совместить праздничные дни с 1 по 11 января с двухнедельным отпуском и тогда законно получить целый месяц отдыха.

А вот май в 2026 году стал менее удобным для продолжительных каникул. Чтобы отпуск в этом месяце был продолжительным и непрерывным, брать оплачиваемые отпускные дни следует с 4 по 8 мая, а затем с 12 по 15 мая. «В сумме получится три недели беспрерывной релаксации, но с большей потерей отпускных выплат из-за восьми „дорогих“ рабочих дней», — рассуждает Меркулов.

Тем, для кого важно не потерять в деньгах, для отпуска оптимально подойдут все месяцы, за исключением марта, января и мая, добавляет юрист.

