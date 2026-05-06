Стало известно, что обсуждали Лавров и Рубио в телефонном разговоре

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. В ходе него политики обсудили три ключевые темы: двусторонние отношения между странами, ситуацию вокруг Украины и проблемы Ближнего Востока, информировала пресс-служба Госдепа.

Как указывает Госдепартамент, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Эта беседа стала продолжением диалога Москвы и Вашингтона по наиболее острым вопросам международной повестки.

В российском министерстве охарактеризовали прошедший разговор как конструктивный и деловой. Дипломаты отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение рабочих консультаций между Москвой и Вашингтоном.

До этого стало известно, что Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром, министром иностранных дел государства Катар Мухаммедом Аль Тани. Собеседники обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него. В ходе беседы было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силового решения кризиса в Персидском заливе.