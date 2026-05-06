Стало известно, что обсуждали Лавров и Рубио в телефонном разговоре

Госдеп: Лавров и Рубио обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. В ходе него политики обсудили три ключевые темы: двусторонние отношения между странами, ситуацию вокруг Украины и проблемы Ближнего Востока, информировала пресс-служба Госдепа.

Они обсудили отношения между США и Россией, конфликт между РФ и Украиной, а также Иран, — сказано в сообщении ведомства.

Как указывает Госдепартамент, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Эта беседа стала продолжением диалога Москвы и Вашингтона по наиболее острым вопросам международной повестки.

В российском министерстве охарактеризовали прошедший разговор как конструктивный и деловой. Дипломаты отметили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение рабочих консультаций между Москвой и Вашингтоном.

До этого стало известно, что Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром, министром иностранных дел государства Катар Мухаммедом Аль Тани. Собеседники обсудили ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него. В ходе беседы было выражено общее мнение о необходимости отказа от попыток силового решения кризиса в Персидском заливе.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

