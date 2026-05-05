День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 22:39

«Мы их не атакуем»: в США дали характеристику операции в Ормузском проливе

Рубио: операция США в Ормузском проливе характеризуется как оборонительная

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Операция американского флота в Ормузском проливе носит оборонительный, а не наступательный характер, заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге в Белом доме. По его словам, США не атакуют первыми, но будут отвечать на любые удары по своим кораблям.

Это не наступательная операция. Это оборонительная операция. Ее смысл очень прост: мы не стреляем, пока не стреляют по нам. Мы их не атакуем. Но если атакуют нас, если атакуют корабли, на это следует отвечать, — уточнил Рубио.

Госсекретарь апеллировал к международному праву. Он подчеркнул, что «ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами».

А Иран занимается именно этим, — констатировал политик.

Ранее стало известно, что Иран внедрил новый механизм прохода судов через Ормузский пролив. Телеканал Press TV проинформировал, что суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с правилами транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход.

До этого Иран предупредил США, что Тегеран еще не приступал к каким-либо решительным действиям в Ормузском проливе. Он в очередной раз обвинил США в том, что безопасность судоходства и транзит энергоносителей оказались под угрозой.

Мир
США
Марко Рубио
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.