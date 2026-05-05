«Мы их не атакуем»: в США дали характеристику операции в Ормузском проливе Рубио: операция США в Ормузском проливе характеризуется как оборонительная

Операция американского флота в Ормузском проливе носит оборонительный, а не наступательный характер, заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге в Белом доме. По его словам, США не атакуют первыми, но будут отвечать на любые удары по своим кораблям.

Это не наступательная операция. Это оборонительная операция. Ее смысл очень прост: мы не стреляем, пока не стреляют по нам. Мы их не атакуем. Но если атакуют нас, если атакуют корабли, на это следует отвечать, — уточнил Рубио.

Госсекретарь апеллировал к международному праву. Он подчеркнул, что «ни одна страна не имеет права устанавливать контроль над международными водами».

А Иран занимается именно этим, — констатировал политик.

Ранее стало известно, что Иран внедрил новый механизм прохода судов через Ормузский пролив. Телеканал Press TV проинформировал, что суда, намеревающиеся пройти через пролив, получают электронное письмо от иранской Администрации Персидского залива (PGSA) с правилами транзита. Затем они приводят свои действия в соответствие с требованиями и получают разрешение на проход.

До этого Иран предупредил США, что Тегеран еще не приступал к каким-либо решительным действиям в Ормузском проливе. Он в очередной раз обвинил США в том, что безопасность судоходства и транзит энергоносителей оказались под угрозой.