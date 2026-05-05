Один из корпусов МГУ ушел в онлайн из-за болезни у сотрудника

Роспотребнадзор: один корпус МГУ переведен на дистанционный формат из-за кори

Один из корпусов МГУ имени М. В. Ломоносова переведен на дистанционный формат обучения. Это произошло после того, как у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики была зарегистрирована корь, информировали в столичном управлении Роспотребнадзора.

04.05.2026 в связи с регистрацией случая кори у сотрудника факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, — говорится в сообщении.

Ранее в Тамбовской области следователи начали проверку после того, как у девяти детей из школы в Рассказове нашли норовирус. В пресс-службе СУ СК по региону уточнили, что на данный момент детей перевели на дистанционный формат обучения. В ведомстве отметили, что следователи совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора изъяли необходимые образцы для исследования. Тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано.

До этого стало известно, что в России за год выросло число скептически настроенных к вакцинации граждан. Гендиректор MedTech-компании «КомарикПро» Артур Загито обратил внимание, что в столичном регионе отсутствует массовое антипрививочное сообщество.

