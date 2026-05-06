«Предал бы народ»: Вучич объяснил протест против антироссийских санкций Вучич заявил, что присоединением к санкциям против РФ он бы предал душу народа

Присоединение Сербии к антироссийским санкциям означало бы предательство «души народа», заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала Informer. По его словам, такой шаг сделал бы его «величайшим демократическим лидером в мире», но вызвал бы неприятие среди граждан.

Если бы Сербия ввела санкции против России, меня бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Но я бы предал душу нашего народа, — сказал Вучич.

Он добавил, что, по его убеждению, это решение не вызвало бы протестов в стране. Но вердикт простые люди могли бы вынести, констатировал президент.

Сербия, которая ведет переговоры о вступлении в Евросоюз и одновременно сохраняет тесные исторические, культурные и энергетические связи с Россией, с 2022 года не присоединилась к санкционному давлению Запада на Москву. В начале специальной военной операции Вучич назвал Россию и Украину «братскими государствами». Такая позиция лишила Белград множества возможностей, уверен сам президент.

Ранее Вучич заявил, что отношения США и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают. Он также обратил внимание, что серьезно воспринимает заявления президента США Дональда Трампа о возможном выводе американских войск из Европы.