14 января 2026 в 18:53

Россиянин зарезал бродячую собаку и попал в психбольницу

В Курганской области мужчину отправили на лечение за убийство собаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель села Кетово в Курганской области зарезал ножом бродячую собаку в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Установлено, что на тот момент 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм животное скончалось. При этом самого россиянина отправили в психбольницу.

Мировой судья судебного участка № 50 Кетовского судебного района вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 44-летнего местного жителя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально мужчину хотели отправить в тюрьму за жестокое обращение с животными. Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством.

Ранее в Волгоградской области пациент психиатрической больницы зарезал санитара ножом, после чего сбежал вместе с другим больным. Медик скончался на месте от полученных ранений. Вскоре после инцидента оба беглеца были задержаны правоохранительными органами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Курганская область
психбольницы
убийства
животные
ножи
