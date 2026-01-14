Россиянин зарезал бродячую собаку и попал в психбольницу В Курганской области мужчину отправили на лечение за убийство собаки

Житель села Кетово в Курганской области зарезал ножом бродячую собаку в ноябре 2024 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Установлено, что на тот момент 44-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм животное скончалось. При этом самого россиянина отправили в психбольницу.

Мировой судья судебного участка № 50 Кетовского судебного района вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 44-летнего местного жителя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально мужчину хотели отправить в тюрьму за жестокое обращение с животными. Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает хроническим психическим расстройством.

