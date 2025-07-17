Новое украинское оружие подвергли жесткой критике в России

Новый украинский пистолет-пулемет «Форт-230», который начал поступать на вооружение армии и полиции бывшей советской республики, имеет ряд существенных недостатков, сообщает газета «Известия». По внешнему виду он практически идентичен немецкому MP7. Однако использование классического патрона 9×19 мм и системы со свободным затвором сделало украинскую разработку почти вдвое тяжелее своего германского аналога.

Прицельная дальность у него плохая из-за большого разброса. Пробиваемость пистолетной пули гораздо ниже, чем у автоматной, значит, многие бронежилеты будут ее удерживать, — заявил председатель Союза десантников России Валерий Юрьев.