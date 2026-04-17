17 апреля 2026 в 06:35

Такая шубка делает рыбу невероятно нежной — это не кляр, а кое-что покруче

Идеальное рыбное блюдо — это сочность внутри и хрустящая оболочка снаружи. Добиться такого контраста проще, чем кажется.

Что понадобится

Филе трески (или другой белой рыбы) — 600 г, соль — по вкусу, молотый черный перец — по вкусу, сок лимона — 1 ст. л., растительное масло — 2-3 ст. л.

Для сырно-хлебного кляра: белый хлеб — 150 г, твердый сыр — 80 г, чеснок — 2 зубчика, свежая петрушка или укроп — пучок, сливочное масло — 50 г, соль — щепотка.

Как готовлю

Филе рыбы натираем солью, перцем, сбрызгиваем лимонным соком и оставляем мариноваться. В чашу блендера помещаем нарезанный кубиками хлеб (можно слегка подсушенный), натертый сыр, очищенные зубчики чеснока, зелень и размягченное сливочное масло. Измельчаем до состояния влажной рассыпчатой крошки.

Разогреваем духовку до 200 °C. На сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем кусочки рыбы с двух сторон по 1-2 минуты до легкой золотистости.

Равномерно и плотно покрываем каждый кусочек рыбы подготовленной сырно-хлебной крошкой, слегка ее утрамбовывая. Отправляем в духовку на 10–15 минут, пока крошка не подрумянится и не превратится в аппетитную хрустящую корочку.

Дмитрий Демичев
