ПВО уничтожила пять беспилотников в Воронежской области за ночь

ПВО уничтожила пять беспилотников в Воронежской области за ночь

Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над территорией Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, в двух районах области обнаружили и сбили БПЛА.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Гусев заявил об отбое опасности в регионе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки ПВО сбила 270 беспилотников. В ведомстве уточнили, что, помимо дронов ВСУ, также были уничтожены пять управляемых авиационных бомб.

В то же время над Брянской областью зафиксированы четыре БПЛА, которые нейтрализовали средствами ПВО. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал. До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 16 апреля в городе были уничтожены 19 беспилотников ВСУ.

С начала проведения специальной военной операции были уничтожены 671 самолет и 284 вертолета противника. Силами российских военных были поражены 134 449 беспилотников, 656 зенитно-ракетных комплексов, а также 28 923 танка и боевых бронированных машин.