18 февраля 2026 в 15:48

В Европе решили приостановить экспорт топлива для Украины

Премьер Словакии Фицо: НПЗ Slovnaft приостановит экспорт топлива на Украину

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Словакия приняла решение остановить экспорт дизельного топлива на Украину, сообщает агентство TASR со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо. По его словам, НПЗ Slovnaft сосредоточится на внутреннем рынке.

Slovnaft останавливает экспорт дизтоплива на Украину и любой другой экспорт, и все, что будет обрабатываться в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка, — сказал Фицо.

Ранее политик заявил, что Словакия может остановить подачу электроэнергии на Украину в условиях прекращения поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому. По словам Фицо, если для Киева сотрудничество с Братиславой не имеет никакой ценности, его можно прекратить.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что украинская энергосистема не сможет функционировать без поставок электроэнергии из-за рубежа. По его словам, данный факт окажет давление на украинское руководство в свете приостановки экспорта нефти в Венгрию и Словакию. Он подчеркнул, что импорт электроэнергии на Украину крайне важен для Киева, поскольку собственных ресурсов для генерации уже недостаточно.

Словакия
Украина
НПЗ
дизельное топливо
