Раскрыто, чем грозит Украине отказ Словакии от поставок электроэнергии

Украинская энергосистема не сможет функционировать без поставок электроэнергии из-за рубежа, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, данный факт окажет давление на украинское руководство в свете приостановки экспорта нефти в Венгрию и Словакию.

Если Венгрия и Словакия синхронно откажутся от поставок электроэнергии для Украины, это будет очень большой проблемой для Киева и лишь усугубит дефицит. Это подорвет работу энергосистемы страны, тем более сейчас, когда часть населения еще согревается энергоприборами. Украинскому руководству придется с этим считаться, — пояснил Юшков.

Он подчеркнул, что импорт электроэнергии на Украину крайне важен для Киева, поскольку собственных ресурсов для генерации уже недостаточно. По словам эксперта, вся энергетическая система страны функционирует за счет импортного электричества и атомных электростанций, поскольку топливная генерация серьезно пострадала.

Это логично, что если Украина перекрыла поставки нефти для Венгрии и Словакии под видом ремонта нефтепровода, то могут быть остановлены и поставки электроэнергии Киеву со стороны этих стран под видом ремонта ЛЭП. Для украинцев это будет гораздо более важный аргумент и более действенная мера, чем требование Еврокомиссии починить нефтепровод. Тем более сейчас венгры и словаки являются крупнейшими поставщиками для Украины, — заключил Юшков.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить подачу электроэнергии на Украину, если поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» остановятся. По его словам, если сотрудничество с Киевом не представляет для Словакии ценности, его можно завершить.