18 февраля 2026 в 15:18

Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов

Дегтярев: более 250 спортсменов из России погибли или были ранены в ходе СВО

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 250 российских спортсменов погибли или были ранены в ходе СВО, заявил в беседе с «Чемпионатом» министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Так он отреагировал на желание скелетониста Владислава Гераскевича выступать на ОИ в шлеме с изображением погибших на фронте украинских атлетов.

У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибли или были ранены более 250 профессиональных спортсменов. Ну что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибли? подчеркнул глава Минспорта.

Он призвал не спекулировать на тему погибших спортсменов, напомнив, что конфликты происходят в разных точках мира, и везде гибнут люди. По словам Дегтярева, неуместно сравнивать цифры потерь, как это пытаются делать представители Украины.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Гераскевича на дисквалификацию с олимпийского турнира. Арбитры посчитали, что правила МОК по выражению мнений спортсменов соблюдают разумный баланс между личной позицией атлетов и вниманием к их спортивным результатам.

