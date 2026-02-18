Названо число погибших или раненных на СВО российских спортсменов Дегтярев: более 250 спортсменов из России погибли или были ранены в ходе СВО

Более 250 российских спортсменов погибли или были ранены в ходе СВО, заявил в беседе с «Чемпионатом» министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Так он отреагировал на желание скелетониста Владислава Гераскевича выступать на ОИ в шлеме с изображением погибших на фронте украинских атлетов.

У нас во время этого конфликта под бомбами украинских вооруженных сил погибли или были ранены более 250 профессиональных спортсменов. Ну что? Будем мериться тем, сколько спортсменов погибли? — подчеркнул глава Минспорта.

Он призвал не спекулировать на тему погибших спортсменов, напомнив, что конфликты происходят в разных точках мира, и везде гибнут люди. По словам Дегтярева, неуместно сравнивать цифры потерь, как это пытаются делать представители Украины.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Гераскевича на дисквалификацию с олимпийского турнира. Арбитры посчитали, что правила МОК по выражению мнений спортсменов соблюдают разумный баланс между личной позицией атлетов и вниманием к их спортивным результатам.