Ученые нашли точку спада энергии у людей, речь идет о «выключении» мозга

Большинство людей чувствуют спад энергии во второй половине дня, и около 14:06 наступает пик усталости, сообщает портал StudyFinds со ссылкой на исследование компании Zipfizz. Люди часто тратят много сил на повседневные дела и испытывают усталость, которая мешает им заниматься спортом или общаться с близкими.

По данным исследователей, низкий уровень энергии сказывается на физических и социальных активностях. Почти половина участников исследования (44 %) признались, что не могут заниматься спортом так часто, как хотели бы, а 34 % отметили, что усталость мешает встречам с друзьями. Также страдают прогулки на свежем воздухе (31 %) и приготовление домашней еды (29 %).

Респонденты подчеркнули, что дефицит энергии влияет на счастье и заработок: 71 % считают, что были бы счастливее, а 74 % — что зарабатывали бы больше, если бы уровень энергии был выше. По данным опроса, 44 % участников заметили снижение энергии с возрастом, а 18 % мечтают о возможности проводить больше времени с близкими вместо постоянного выполнения задач.

Ранее исследователи Калифорнийского университета приблизились к разгадке «синдрома автопивоварни» — редкого состояния, когда человек пьянеет без употребления алкоголя. Ученые обнаружили, что нарушение микрофлоры кишечника, вызванное приемом антибиотиков, приводит к тому, что бактерии начинают перерабатывать сахар в этанол, что вызывает сильное опьянение после сладкой пищи.