Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе «МК в Красноярске»: боль за грудиной может говорить о приступе

Нестабильная стенокардия может сигнализировать о возможном сердечном приступе, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на специалистов Красноярской краевой клинической больницы. Врачи подчеркнули, что к основным проявлениям относится давящая или жгучая боль за грудиной. Она может отдавать в левую руку, шею, лопатку и челюсть.

Специалисты предупредили, что нельзя игнорировать одышку при привычной нагрузке. Если боль не проходит в состоянии покоя или после приема препаратов, необходимо обратиться к кардиологу. Врачи уточнили, что это позволит избежать острого инфаркта.

Самая большая ошибка пациентов — надежда, что «само пройдет», и попытки дотерпеть до утра. При остром инфаркте счет идет на минуты. Чем раньше мы откроем сосуд, тем больше сердечной мышцы сохраним. Если чувствуете дискомфорт в груди более 15–20 минут — не ждите, вызывайте скорую, — добавил заведующий 1-м кардиологическим отделением Александр Рязанов.

