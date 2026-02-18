Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 15:26

Врачи напомнили, какие сигналы говорят о сердечном приступе

«МК в Красноярске»: боль за грудиной может говорить о приступе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нестабильная стенокардия может сигнализировать о возможном сердечном приступе, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на специалистов Красноярской краевой клинической больницы. Врачи подчеркнули, что к основным проявлениям относится давящая или жгучая боль за грудиной. Она может отдавать в левую руку, шею, лопатку и челюсть.

Специалисты предупредили, что нельзя игнорировать одышку при привычной нагрузке. Если боль не проходит в состоянии покоя или после приема препаратов, необходимо обратиться к кардиологу. Врачи уточнили, что это позволит избежать острого инфаркта.

Самая большая ошибка пациентов — надежда, что «само пройдет», и попытки дотерпеть до утра. При остром инфаркте счет идет на минуты. Чем раньше мы откроем сосуд, тем больше сердечной мышцы сохраним. Если чувствуете дискомфорт в груди более 15–20 минут — не ждите, вызывайте скорую, — добавил заведующий 1-м кардиологическим отделением Александр Рязанов.

Врач общей практики Пунам Кришан ранее рассказала, что двухдневное питание, включающее овсяную кашу и бобовые, способно уменьшить уровень «плохого» холестерина приблизительно на 10%. Согласно новому исследованию немецких ученых, которое упомянула специалист, такой рацион также способствует небольшому снижению артериального давления.

здоровье
болезни
заболевания
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро
Суицид после чая с тортиком: жертва педофила больше 10 дней провел в коме
Залужный раскрыл, как отреагировал на поиск стриптизерш в своем штабе
На Западе узнали о планах США и России построить ядерный дата-центр
«Сохранить и приумножить»: от лица Долиной могут зарегистрировать бренд
Психолог посоветовала, как выбрать подарки на 23 Февраля и 8 Марта
В ОБСЕ раскрыли позицию Евросоюза по урегулированию на Украине
В ДОСААФ заявили о рекордных достижениях в 2025 году
Экс-нардеп оценил ход переговоров по урегулированию конфликта с Украиной
Раскрыто, почему Залужный обвиняет Зеленского в провале контрнаступления
Олимпиада-2026: Петросян засудили или нет? Реакция Тарасовой и Родниной
В столице Армении устроили кровавую баню
Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве
Российская делегация обвинила Европу в накачке Украины оружием
Финансист оценил, на сколько подорожает рыба в Тюменской области
Залужный рассказал, как СБУ перепутала его штаб со стриптиз-клубом
В ЦСР подвели неожиданные итоги импортозамещения
Генерал предположил, как в России могут наказать перебежчика Симонова
Диетолог предупредила, кому стоит отказаться от фруктов с кожурой
Суд зарегистрировал материалы по делу актера Смольянинова
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.