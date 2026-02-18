В России возникли новые проблемы с доступом к Telegram

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с перебоями в его функционировании, передает портал «Сбой.рф». За 18 февраля зафиксировано 399 сообщений о неполадках. Только за последние 15 минут поступила 51 жалоба.

Сбои наблюдаются в ряде регионов России. Согласно данным, собранным за последние шесть часов, наибольшее количество жалоб поступило из Москвы — 43%. На Санкт-Петербург пришлось 10% жалоб. В Московской области зафиксировано 7% обращений.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что мессенджер Telegram пока не будет подвергаться ограничениям в зоне проведения специальной военной операции. При этом глава ведомства высказал пожелание, чтобы со временем российские военнослужащие смогли переориентироваться и начать использовать другие сервисы для коммуникации.

Шадаев также сообщил об отсутствии каких-либо контактов между Минцифры и администрацией мессенджера. Он пояснил, что решение о замедлении работы платформы было принято Роскомнадзором в соответствии с предписаниями действующего законодательства.

