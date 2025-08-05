В Госдуме объяснили рост тарифов ЖКХ в России

Тарифы ЖКХ растут в России из-за высокой ключевой ставки, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По словам парламентария, исправить ситуацию могла бы разная ставка для предприятий, передает корреспондент NEWS.ru.

Есть тому две причины. Первая причина — это, конечно, высокая ключевая ставка. <…> Как может быть этот вопрос урегулирован? Разная ключевая ставка для различных отраслей экономики, — сказал Гусев.

Парламентарий считает, что для энергетического сектора ключевая ставка должна составлять 0%. По его словам, это можно будет сделать при современных технологиях и цифровом рубле, который скоро начнет работать.

То есть, если предприятие хочет сделать так, чтобы энергии было больше, построить новую теплоэлектростанцию, — 0% ключевая ставка. <…> Почему 0%? Потому что банки не нужны. Потому что эти деньги могут напрямую идти из Центробанка вот этим самым организациям, — объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что департамент по тарифам Новосибирской области снизил ставки на водоснабжение, водоотведение (на 4,09%) и тепло (от 3,22% до 13,34%) после получения предписания ФАС. По информации ведомства, регулятор заложил в ставки необоснованные расходы.