Бывшая жена принца Эндрю попрощалась с бизнесом из-за Эпштейна Экс-жена принца Эндрю Фергюсон ликвидирует шесть фирм на фоне связей с Эпштейном

Бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон закрывает большинство своих компаний, выяснило РИА Новости по результатам анализа данных британского реестра Companies House. Заявления о ликвидации шести фирм подали в середине февраля 2026 года.

Речь идет о компаниях Philanthrapreneur, Solamoon, La Luna Investments, Fergie's Farm, S Phoenix Events и Planet Partners Productions. Они занимались услугами, торговлей и пиаром, но никакой реальной активности не проявляли — в Сети нет информации об их работе.

Пять заявлений датированы 16 февраля, еще одно — 13 февраля. Теперь Фергюсон остается директором только в трех компаниях, которые пока не закрываются: Loonasol, Ginger & Moss и Librasol.

В феврале герцогиня Йоркская уже объявила о закрытии своего благотворительного фонда Sarah's Trust. Все это происходит на фоне скандала: в файлах Минюста США всплыли письма Фергюсон финансисту Джеффри Эпштейну. В 2009 году она просила осужденного за сексуальные преступления бизнесмена помочь с долгом в 6 млн фунтов стерлингов (625,8 млн рублей), хотя тот уже сидел в тюрьме.

Ранее стало известно, что Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с королевскими родственниками из-за связи принца Эндрю с Эпштейном. По информации таблоида Daily Mirror, она опасается, что разрастающееся дело нанесет непоправимый ущерб ее репутации и бизнесу.