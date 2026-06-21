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21 июня 2026 в 11:00

Нашел рецепт торта «Космос» из СССР — и моя бабушка прослезилась

Фото: D-NEWS.ru
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В СССР этот торт пекли по праздникам, а я сегодня сделал его за вечер. Результат — ностальгия и минимум грязной посуды.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 240 г, сметана 25% — 250 г, сгущенное молоко с сахаром — 200 г, яйцо куриное — 3 шт., сода — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, сметана 20% — 500 мл, сахар-песок — 180 г, сахар ванильный — 20 г, сметана 20% — 3 ст. л., сахар-песок — 3 ст. л., какао-порошок — 3 ст. л., шоколад — 70 г.

Как готовлю

Сначала разогрел духовку до 180 °С и застелил дно формы пергаментом — стенки не смазывал, чтобы бисквит поднялся ровно. В миске взбил три яйца миксером, добавил сгущенку сметану и перемешал до однородности. Погасил соду уксусом прямо в ложке, отправил в тесто, всыпал просеянную муку и быстро замесил тесто — оно получилось как густая сметана на оладьи.

Разделил массу на две части, выпекал коржи по очереди по 20–25 минут, не открывая духовку первые 15 минут. Остывшие бисквиты разрезал вдоль пополам, смазал кремом из сметаны, сахара и ванилина, сверху залил глазурью из какао и оставил пропитываться на 10 часов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сметана в креме дает легкую кислинку, которая идеально балансирует сладость сгущенки. Коржи получились мягкими, как облако. Мой совет: дайте торту постоять ночь в холодильнике — он станет еще сочнее.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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