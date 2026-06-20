Приготовил «Панчо» с секретным ингредиентом моей мамы — семья больше не хочет другие торты

Приготовил «Панчо» с секретным ингредиентом моей мамы — семья больше не хочет другие торты

Забудь про магазинные бисквиты. Домашний «Панчо» с персиками готовится проще, чем кажется, а вкус в сто раз круче.

Ингредиенты

Мука — 200 г, сахар — 200 г, какао — 50 г, яйца — 5 шт., масло растительное — 3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, сметана 25% — 800 г, сахарная пудра — 150 г, ванилин — 0,5 ч. л., персики консервированные — 425 мл (банка), шоколад горький — 70 г, масло сливочное — 20 г.

Как готовлю

Сначала пару слов про подготовку: яйца и сметану достаю из холодильника заранее, чтобы они согрелись. Персики откидываю на дуршлаг за час до сборки — пусть стечет лишний сироп. Для бисквита взбиваю белки с солью в крепкую пену, понемногу добавляю сахар, затем ввожу желтки и масло.

Всыпаю просеянную муку с какао и разрыхлителем, аккуратно мешаю лопаткой снизу вверх. Выпекаю в форме 20–22 см при 180 градусах 40 минут — главное, не открывать духовку, иначе бисквит осядет. Готовый корж остужаю, заматываю пленкой и прячу в холодильник на пару часов, чтобы потом легко нарезать на кубики. Тем временем взбиваю холодную сметану с сахарной пудрой и ванилином до пышности.

Сборка простая: миску застилаю пленкой, дно покрываю кремом, затем слои бисквита, персиков и крема, пока не кончатся ингредиенты. Утрамбовываю, ставлю в холодильник на ночь. Утром переворачиваю на блюдо, поливаю растопленным шоколадом с маслом и наслаждаюсь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Персики я взял из банки — не ошибся, они не развалились и не дали лишней воды. Внешний вид получился как из кондитерской, хотя я не кондитер. Рекомендую подавать торт слегка охлажденным и нарезать острым ножом — так куски не крошатся.