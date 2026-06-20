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20 июня 2026 в 08:39

Забудь про сухой бисквит: мой медовик с вишней — мечта сладкоежки

Фото: D-NEWS.ru
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Классический медовик — это круто. Но с вишней он становится бомбой: кислинка разбивает сладость — и ты не можешь остановиться.

Ингредиенты

Для медовых коржей: мука пшеничная — 400 г, сахар-песок — 150 г, масло сливочное — 100 г, яйцо куриное — 3 шт., мед — 3 ст. л., сода пищевая — 1 ч. л.

Для сметанного крема: сметана 25% — 800 г, сахар-песок — 60 г, сахар ванильный — 20 г.

Для вишневой начинки: вишня без косточки — 300 г, сахар-песок — 2 ст. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала делаю вишневую начинку, чтобы успела остыть. Кидаю вишню, сахар и крахмал в сотейник, грею до закипания и варю пару минут, пока не загустеет. Отставляю остывать. Тем временем готовлю тесто: в кастрюльку бросаю яйца, масло, сахар и мед, грею на слабом огне, помешивая, пока все не растворится.

Снимаю с огня, сыплю соду — смесь пенится, это норма. Вмешиваю муку, сначала лопаткой, потом руками на столе. Тесто должно быть мягким, даже липковатым. Делю на 8 шариков, даю отдохнуть под пленкой полчаса. Потом раскатываю каждый и пеку при 180°C.

Собираю торт, промазывая коржи сметанным кремом и вишней, и убираю в холодильник на 10 часов. Результат стоит каждой минуты ожидания.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Крем получился воздушным, а коржи — мягкими как облако. Рекомендую подавать с чашкой черного чая без сахара, чтобы вкус раскрылся на полную.

Проверено редакцией
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